Im Heidbergtunnel auf der A39 bei Braunschweig ist in der Nacht zu Montag ein Feuer ausgebrochen (Archivfoto).

Braunschweig. Im Betriebsraum des Tunnels auf der A39 bei Braunschweig brannte es in der Nacht zu Montag. Die Feuerwehrleute hatten das Feuer schnell im Griff.

Brand in Heidbergtunnel auf A39: Feuerwehr verhindert Großbrand

Im Betriebsraum des Heidbergtunnels auf der A39 bei Braunschweig ist in der Nacht zu Montag ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten schnell aus und konnten so eine Ausbreitung des Brandes verhindern. Das teilt die Feuerwehr am Montag mit.

Feuerlöscher kommt zum Einsatz

Am Einsatzort angekommen, stellten die Brandbekämpfer fest, dass der Betriebsraum des Heidbergtunnels verraucht war. Ein Trupp erkundete den Raum und entdeckte das Feuer. Mit einem Feuerlöscher löschten sie den Brand.

Ersatzstromversorgung brannte

Gebrannt hatte ein Teil der Ersatzstromversorgung, so die Feuerwehr. Diese habe die Aufgabe, bei einem Stromausfall die Stromversorgung des Tunnels weiter aufrechtzuerhalten.

Der betroffene Bereich wurde anschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Im Einsatz waren der Löschzug der Südwache sowie die Ortsfeuerwehren Melverode und Stöckheim. Nach der Brandursache wird noch ermittelt.