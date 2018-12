Braunschweig. Eine 75-jährige demente Frau wurde am Freitag in Braunschweig von ihrem Mann als vermisst gemeldet.

Sie hatte, so meldet es die Polizei, am Morgen die Wohnung in der Innenstadt verlassen. Am Nachmittag fanden Polizisten die Frau schließlich abseits des Weges im Unterholz in der Buchhorst. Sie war unverletzt und wurde von den Beamten nach Hause gebracht.