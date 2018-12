Staus nach Unfall-Serie auf der A 391

. Auf der A 391 kam es am Freitagnachmittag in Richtung Salzgitter zu mehreren Verkehrsunfällen, so dass der Verkehr sich über etwa sieben Kilometer bis ins Autobahnkreuz Braunschweig-Nord staute. In Höhe der Anschlussstelle Braunschweig-Weststadt gerieten fünf Fahrzeuge in eine Karambolage, bei der drei Personen leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht wurden. Im Stau kam es zu zwei weiteren Auffahrunfällen ohne Verletzte. Zwei liegengebliebene Fahrzeuge sorgten für weitere Verzögerungen.

