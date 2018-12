Trickbetrüger stehlen in Braunschweig Geld und Schmuck

Am Mittwochnachmittag kehrte die 82-Jährige laut Polizeibericht vom Einkaufen zurück. In ihrem Haus im Heidberg hatte sie gerade ihre Taschen abgestellt, als es klingelte. Zwei etwa 35-jährige Männer gaben vor, Wasserwerker zu sein und das Leitungswasser auf Bakterienbefall untersuchen zu müssen.

Hierzu müsse sie den einen Handwerker in den Keller begleiten. In der Zwischenzeit durchsuchte der zweite Mann das Haus und fand in der Handtasche der Frau Bargeld und im Schlafzimmer Ringe. Das Schließfach eines Sekretärs wurde ebenfalls aufgehebelt, aber nichts entwendet. Anschließend verließen die beiden falschen Handwerker das Haus und gingen in unterschiedliche Richtungen. Die Rentnerin gab an, dass einer der Täter „eher klein und schmächtig mit dunklem Haar und heller Haut gewesen sei, während der andere eher groß und kräftig mit ebenfalls dunklem Haar und auch dunklem Teint“ gewesen sei. Sie seien gepflegt gekleidet gewesen.

In einem anderen Fall in Riddagshausen wurde eine 87-jährige Frau am Mittwochvormittag vor ihrem Haus von einem Mann angesprochen. Er war etwa 40 Jahre alt und pummelig mit rundem Gesicht. Dieser dunkelblonde Mann gab vor, Schrotthändler zu sein und fragte, ob sie ihm Gegenstände überlassen könnte. Da die Frau sich gesundheitlich dazu nicht in der Lage sah, bot er ihr Hilfe an und begleitete sie in ihre Küche. Dort reichte er ihr ein Glas Wasser und unterhielt sich eine Weile mit der Frau. Schließlich verließ der Mann die Wohnung, während die Frau noch ein wenig in ihrer Küche sitzen blieb. Erst später bemerkte die Frau das Fehlen ihrer Schmuckschatulle, die im Schlafzimmer gestanden hatte, sowie des Haustürschlüssels. Offensichtlich hatte der angebliche Schrotthändler einen Komplizen.