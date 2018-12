Alkoholisierter Autofahrer entfernt sich von Unfallort

Am Montagvormittag hat ein 61-jähriger Busfahrer auf dem Madamenweg einen PKW gestreift, der gerade am rechten Fahrbahnrand eingeparkt wurde. Beide Fahrzeuge wurden hierbei leicht beschädigt. Laut Polizei hielt der Busfahrer an und wollte die Personalien zwecks Schadensregulierung austauschen. Hierbei fiel ihm jedoch der Alkoholgeruch des Autofahrers auf. Noch während sich der Busfahrer mit seiner Kollegin besprach, entfernte sich der offensichtlich alkoholisierte Fahrer des Skoda Fabias.

Die Polizei suchte die Wohnung des Fahrzeughalters auf, um dem Verdacht der Trunkenheitsfahrt nachzugehen. Da der Fahrer nicht selbst die Wohnungstür öffnete, ließen sich die Polizeibeamten über die Staatsanwaltschaft und das zuständige Amtsgericht das Betreten der Wohnung anordnen, wo sie den mutmaßlichen Fahrer vorfanden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab zwar nur 0,23 Promille, dennoch musste ihm eine Blutprobe entnommen werden, die den Alkoholisierungsgrad zum Unfallzeitpunkt bestimmen soll.

Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurden eingeleitet. Gegen den Busfahrer wurde wegen des Zusammenstoßes ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, das mit einem Verwarngeld in Höhe von 35 Euro bewährt ist.