Einbrecher stiehlt in Rautheim sechs Kuchengabeln

Die 65-jährige Frau und ihr 68-jähriger Mann hatten ihr Haus an der Paxmannstraße am Dienstagvormittag verlassen. Als sie am Mittwochmittag zurückkehrten, stellten sie ein geöffnetes Fenster fest. Ein Einbrecher hatte das Fenster aufgebrochen und war so ins Haus gelangt. Er durchsuchte die Räume...