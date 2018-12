„Braunschweig zeigt Herz“ erreicht Rekordsumme

Das Ziel ist der sichere Straßenverkehr: Bei der Spendeninitiative „Braunschweig zeigt Herz“ unterstützten am Samstag zahlreiche Besucher der Innenstadt den Verein Verkehrswacht Braunschweig. Insgesamt 18.791,80 Euro sind für den guten Zweck zusammengekommen. Das ist die höchste Summe, die „Braunschweig zeigt Herz“ seit Beginn der Spendeninitiative erreicht hat, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Wir freuen uns sehr über die große Spendenbereitschaft der Menschen“, bedankt sich Heidrun Möbius, Vorsitzende der Verkehrswacht Braunschweig. „Alle Erlöse fließen direkt in unsere Projekte – und helfen so, für einen sichereren Straßenverkehr in Braunschweig zu sorgen.“

Der Arbeitsausschuss Innenstadt Braunschweig (AAI) initiierte die Spendeninitiative erstmals 2013. Umgesetzt wird sie seitdem von der Braunschweig Stadtmarketing GmbH mit Unterstützung der Braunschweigischen Landessparkasse. Auch Olaf Jaeschke, Vorstandsvorsitzender des AAI, begrüßt die rege Beteiligung: „Dank der engagierten Innenstadtakteure und vor allen Dingen dank der großzügigen Spendern konnten wir mit ‚Braunschweig zeigt Herz‘ schon zum sechsten Mal erfolgreich gemeinnützige Projekte unterstützen.“

Allein 4943,74 Euro spendeten Besucher der Innenstadt am 1. Dezember in der City und verbanden ihren vorweihnachtlichen Bummel mit einer guten Tat. Dabei konnten sie sich an Aktionsständen der Verkehrswacht über deren Projekte informieren, wie beispielsweise in der Touristinfo über das Thema Kindersitze. Die Spenden kommen u. a. die Gelder beispielsweise „Fit im Auto“ zugute, ein Fahrtraining, das Senioren ab 65 Jahren die Möglichkeit bietet, das eigene Können am Steuer zu testen.

Bei einer besonderen Sing-Aktion in den Schloss Arkaden, bei der über 6000 Euro zusammenkamen. Die Aktion „Pfandtastisch“ ergab zudem nochmals 6012 Euro.