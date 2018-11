Falsche Polizisten auch in Braunschweig unterwegs

Sie sind verschlagen und raffiniert. Betrüger, die sich als falsche Polizisten ausgeben, wissen das Grundvertrauen ihrer Mitmenschen gnadenlos auszunutzen. Mit psychologischen Tricks, Druck und Bangemachen gelingt es ihnen, selbst Menschen in die Falle zu locken, die sonst mit beiden Beinen fest im Leben stehen. Die Schäden durch diese Masche betragen in diesem Jahr allein in Niedersachsen vier Millionen Euro. Auch in Braunschweig...