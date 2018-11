Decathlon eröffnet Filiale am 20. Dezember

Die alten City-Point-Logos hängen noch an der Fassade. Aber nicht mehr lange. Denn Anfang Dezember, in wenigen Tagen also, soll das einstige Einkaufszentrum an der Ecke Neue Straße/Sack offiziell in „Konrad-Koch-Quartier“ umbenannt werden. Und gleichzeitig werden auch die ersten Mieter einziehen:...