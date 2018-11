Gerhart Baum ehrt soziales Engagement einer Studentin

Ein „Missionar des Rechtsstaats“ ist Gerhart Baum, einst Bundesinnenminister im Kabinett Helmut Schmidt, einmal genannt worden. Jetzt ist er in Braunschweig, redet in der Dornse. Thema: „Gefährdungen der Demokratie – Impulse zu ihrer Verteidigung aus liberaler Sicht“. Baum, der jetzt 86-Jährige, ist ein gefragter Redner. Früher wurde er häufig in Verbindung mit dem Freiburger Kreis genannt, einem Forum für linksliberale Politiker....