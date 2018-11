Zwei Lebensretter, die für ihre Ausbildung brennen

Zwei junge Männer mit ruhigem Blut und Courage errangen bei der Wahl zum „Braunschweiger des Jahres“ den zweiten Platz: André Böttcher und Lukas Kleemann. In ihrer Mittagspause hatten sie im Sommer einer Frau im ECE-Einkaufszentrum das Leben gerettet. Die Verkäuferin war in dem Geschäft, in dem...