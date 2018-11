Für den Traumberuf ist es auch mit 27 Jahren nicht zu spät

Kathrin Briesemeister hatte ihre Jacke noch nicht ausgezogen, da warteten bereits die ersten Besucher der Weiterbildungsmesse Meister & Master im Congress-Saal der Stadthalle auf die Pädagogin. Der Andrang am Stand des Studienseminars Braunschweig für das Lehramt an berufsbildenden Schulen war riesig. „Vom ersten Moment an“, berichtete Kathrin Briesemeister lachend. Knapp 30 Aussteller informierten am Samstag über Fortbildungs-...