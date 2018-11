Frau von Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt

Zu einem tödlichen Unfall ist es am Freitag auf der Hamburger Straße in Braunschweig gekommen.

Braunschweig. Der Unfall ereignete sich auf der Hamburger Straße in Braunschweig. Die Rettungsmaßnahmen sind abgeschlossen, der Verkehr fließt wieder.

An der Hamburger Straße auf Höhe des Schützenplatzes ist es am Freitagmorgen gegen 8.45 Uhr zu einem tödlichen Unfall gekommen. Wie Polizeisprecherin Carolin Scherf auf Nachfrage unserer Zeitung berichtet, ist eine Fußgängerin von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Sie verstarb noch am Unfallort. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tödlicher Unfall: Frau von Straßenbahn erfasst Tödlicher Unfall: Frau von Straßenbahn erfasst Eine Fußgängerin ist am Freitag, 23. November, in Braunschweig von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Sie verstarb vor Ort. Foto: Jörg Koglin Stimmen Sie ab 5 Bewertungen

Verzögerungen im Fahrplan

Mittlerweile sind die Rettungsmaßnahmen abgeschlossen. Kurz nach dem Unfall staute es sich auf der Hamburger Straße in beide Richtungen. Inzwischen fließt der Verkehr wieder, so Scherf weiter. Auch die Straßenbahnen der Linie 1 und 2 sowie Busse der Verkehrs GmbH konnten den Bereich für mehr als eine Stunde nicht mehr anfahren. Seit 10 Uhr ist die Strecke wieder freigegeben. „Es kann noch bis zu einer Stunde dauern, bis die Straßenbahnen wieder im Fahrplan sind“, sagt Christopher Graffam, Pressesprecher der Verkehrs GmbH, unserer Zeitung.

Für die Bergung kam ein Feuerwehrkran zum Einsatz, der die Straßenbahn anhob. Die Oberleitung wurde stromlos gemacht und geerdet. Im Einsatz waren der gesamte Rüstzug der Feuerwehr Braunschweig, vier Einsatzwagen der Polizei und zwei Notfallseelsorger.

Der Artikel wurde aktualisiert.