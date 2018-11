Trickdieb stiehlt Rentnerin in Braunschweig Schmuckschatulle

Wie die Polizei berichtet, ließ eine 84-jährige Frau den etwa 1,70 Meter großen, schlanken Mann in ihr Haus am Speyerweg. Der Unbekannte, der kurze, dunkelblonde Haare hatte und akzentfrei deutsch sprach, gab vor, Flohmarktverkäufer zu sein. Nachdem er ihr vorgaukelt hatte, eine Münz- und eine Schallplattensammlung kaufen zu wollen, schickte er die Frau in den Keller, um einen Karton zu holen.

Den unbeobachteten Moment nutzte der Verdächtige, der mit einer dunkelblauen Jeans und einer dunklen Jacke bekleidet war, um eine Schmuckschatulle samt Inhalt zu entwenden. Danach verschwand er unerkannt.

Bereits Mitte Oktober hatte sich in Melverode ein ähnlicher Fall ereignet. Auch hier wurden, so meldet es die Polizei, die Geschädigten in den Keller geschickt, um einen Karton für den angeblichen Flohmarktverkäufer zu holen. In diesem Fall wurde eine hochpreisige Taschenuhr entwendet.