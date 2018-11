Diebe brechen Autos auf und stehlen Multimedia-Einheiten

Braunschweig. In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch waren Diebe in Braunschweig unterwegs, die fünf Autos aufbrachen.

Im Östlichen Ringgebiet und Gliesmarode hatten sie es dabei laut Polizeibericht auf Multimedia-Einheiten von VW abgesehen.

Bei den vier Fahrzeugen, die auf dem Ernst-Abbe-Weg und der Herzogin-Elisabeth-Straße abgestellt waren, wurden Scheiben eingeschlagen und die entsprechenden Geräte fachmännisch ausgebaut.

In Lamme hatten es die Täter auf einen BMW abgesehen. Hier entwendeten sie neben der Multimedia-Einheit auch das Lenkrad eines Fahrzeuges am Lammer Busch. Der Gesamtwert des Diebesgutes liegt, so meldet es die Polizei, bei mehreren tausend Euro.