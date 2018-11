Angestellter beobachtet, verfolgt und stellt Ladendieb

Ein Mitarbeiter des Einkaufs-Centers Weißes Ross hat am Dienstag gegen 15.30 Uhr einen Dieb beobachtet, verfolgt und schließlich auch gestellt.

Zuvor hatte der 36-Jährige, so meldet es die Polizei, diverse Artikel in seine Umhängetaschen gepackt – darunter Lebensmittel, Alkohol und Hygieneartikel. Als ein Mitarbeiter des Geschäfts den Mann zur Rede stellen wollte, flüchtete dieser und stürzte an den automatischen, zweiflügeligen Eingangstüren. Als er sich wieder aufgerappelt hatte, lief er weiter. Doch an der nächsten Tür einer Bankfiliale scheiterte seine Flucht. Zeugen hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die Beamten stellten laut Pressebericht fest, dass der Dieb noch weiteres Diebesgut aus mindestens einem anderen Geschäft bei sich hatte. „Selbst die gefüllten Umhängetaschen dürften aus einem Diebstahl stammen. Der Wert der gestohlenen Waren beträgt etwa 180 Euro“, heißt es im Polizeibericht. Und weiter: „Der Mann hatte neben knapp 30 Euro Bargeld noch bulgarische Banknoten im Wert von umgerechnet 1500 Euro bei sich.“ Da es sich bei dem Mann um einen Asylbewerber handele, wurde das Geld laut Polizei wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Asylbewerber-Leistungsgesetz zur weiteren Klärung an die Ermittlungsgruppe Zerm – Zentrale Ermittlungen – übersandt. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.