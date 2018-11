Rote Radwege für mehr Sicherheit

Die Zahl der Radfahrer in der Innenstadt steigt. Wer wo fahren soll und dabei worauf achten muss, wird schwieriger zu beurteilen. Die Stadt färbt nun Radwege in der Innenstadt rot ein, um Gefahrenstellen zu entschärfen und Radfahrern die Orientierung zu erleichtern. Rote Radwege sind nicht gänzlich neu in Braunschweig. Bereits im Jahr 2013 wurde auf der Reichsstraße eine Aufstellfläche für Radfahrer markiert, die die stark befahrene...