Vorfahrt missachtet: Drei Verletzte in Braunschweig

Drei verletzte Personen sind das Resultat eines Verkehrsunfall am Montagabend im Madamenweg in Braunschweig. Laut Bericht der Polizei missachtete der Fahrer eines Transporters die Vorfahrt eines PKWs, als er den Madamenweg in Höhe Broitzemer Straße kreuzen wollte.

Der 32-Jährige befuhr nach derzeitigem Stand der Ermittlungen am frühen Montagabend mit seinem Transporter der Marke Iveco die Broitzemer Straße in Richtung Goslarsche Straße. Als er auf den Madamenweg fuhr, übersah er nicht nur das Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“, sondern auch den PKW auf dem Madamenweg, der Vorfahrt hatte.

Fahrzeug wird herumgeschleudert

Die beiden Fahrzeuge stießen so heftig zusammen, dass der Opel Vectra herumgeschleudert wurde und quer zur Fahrbahn zum Stehen kam, so die Polizei. Durch den Aufprall wurde der 41-jährige Fahrzeugführer sowie seine 39-jährige Frau und das siebenjährige Kind verletzt. Sie mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Madamenweg zeitweise gesperrt

Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Der Madamenweg wurde hierzu zeitweise voll gesperrt.

Den Fahrer des Transporters, der bei dem Unfall unverletzt blieb, erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und ein Bußgeldverfahren.