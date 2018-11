Eine Braunschweiger Wohngemeinschaft der besonderen Art

Karin Stähler und Madieyna Sene leben in einer besonderen Wohngemeinschaft. Seit September wohnt der Student (24) gemeinsam mit der Seniorin (82) in ihrem Haus in Stöckheim. Die beiden haben sich für eine Wohnpartnerschaft des Projekts „Wohnen für Hilfe“ des Studentenwerks Ost-Niedersachsen...