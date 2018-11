Nadia Nischk konnte es kaum fassen: Sie bekam im vergangenen Jahr den ersten Preis als „Braunschweigerin des Jahres 2017", überreicht von BZ-Redakteurin Ann Claire Richter. Nischk hatte Sozialbetrug in der Landesaufnahmebehörde für Asylbewerber aufgedeckt.

Braunschweig. Am Dienstag beginnt die Telefon-Abstimmung. Hier stellen wir schon einmal die Kandidaten vor.

Wer wird Braunschweiger oder Braunschweigerin des Jahres? Wer hat es in unserer Stadt ganz besonders verdient und sich besonders verdient gemacht? Unsere Zeitung zeichnet gemeinsam mit ihren Lesern auch 2018 wieder den oder die Menschen des Jahres aus. Die Preisverleihung findet am Montag, 26. November, um 18.30 Uhr im BZV-Medienhaus statt. Wer dabei sein möchte, kann sich ab sofort anmelden (siehe Service).

Die Leser und die Redaktion haben zahlreiche Vorschläge gemacht, die Redaktion hat eine Auswahl getroffen – und jetzt präsentieren wir zur Einstimmung erstmals die Kandidatenliste 2018. Ab Dienstag, 13. November, bringen wir dann noch einmal ausführlicher alle Porträts der Kandidaten in Wort und Bild – und die Leser können dann bis einschließlich Sonntag über den oder die Gewinner abstimmen. Hier unsere Kandidatenliste in alphabetischer Reihenfolge:

Torsten Bierwisch: Die spektakuläre Löwenherz-Rad-Challenge quer durch Deutschland mit behinderten und nicht-behinderten Radsportlern war 2018 eines der eindrucksvollsten und gelungensten Beispiele für gelebte Inklusion. Torsten Bierwisch hat die Tour organisiert und war ihr Gesicht – auch in der notwendigen ebenso professionellen wie sympathischen Vermittlung in der Öffentlichkeit.

André Boettcher und Lukas Kleemann: Als in einem Braunschweiger Einkaufszentrum eine Frau beim Einkaufen zusammenbrach und regungslos auf dem Boden lag, retteten ihr die beiden jungen Männer mit beherztem Einsatz das Leben. André Boettcher und Lukas Kleemann sind Auszubildende im ersten Lehrjahr an der Schule für Gesundheit- und Pflegeberufe des Klinikums.

Margaux Erdmann: Als im Juni und Juli dieses Jahres 850 Menschen im Mittelmeer ertranken, gründete Margaux Erdmann in Braunschweig eine Ortsgruppe der europaweiten Bewegung „Seebrücke“. Sie rief zur Demo auf – rund 400 Teilnehmer kamen und setzten ein Zeichen für Solidarität. Und als im August ein rechtsradikaler Mob durch Chemnitz zog, mobilisierte sie mehr als 1000 Menschen, gegen Rassismus zu demonstrieren.

Marvin Fricke und Tim Schmalkoke: Braunschweig hat Fußball-Weltmeister – hätten Sie das gewusst? Tatsächlich wurden die beiden Kicker von Freie Turner und BSC Acosta mit der deutschen Nationalmannschaft 2018 Weltmeister im Kleinfeld-Fußball. Mehr noch: An Verteidiger Fricke kommt so schnell keiner vorbei, und Torjäger Schmalkoke schoss seinen Club zum Stadt-Pokalsieg gegen höherklassige Gegner.

Ursula Hellert: 2018 ging „Mrs. CJD“ in den Ruhestand. Über mehrere Jahrzehnte hatte sie im Dienst des Christlichen Jugenddorfwerks Deutschland Maßstäbe in der Bildung gesetzt, Pionierarbeit für den Unterricht mit Hochbegabten geleistet, mehrere Schulen maßgeblich mitgegründet und Braunschweig damit zu einem Modell für Schule für alle Begabungen gemacht.

Petra Kusatz: Seit mehr als drei Jahrzehnten engagiert sich die Erzieherin, Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin beruflich, ehrenamtlich und politisch für das Jugendzentrum Stöckheim und seinen Förderverein in herausragender Weise. So machte Petra Kusatz aus einem ursprünglich kleinen Jugendzentrum förmlich ein Unternehmen im sozialen Bereich, das die Gesellschaft im Innersten zusammenhält.

Aribert Marohn: Der unermüdliche und weltkluge Allround-Vortragsredner, ein Bildungs-Multiplikator in Sachen Philosophie und Literatur, wird hier als Retter des Raabe-Hauses in Braunschweig vorgeschlagen. Das Raabe-Haus, in dem Schriftsteller Wilhelm Raabe fast zehn Jahre lang bis zu seinem Tod 1910 lebte, wird als Literaturzentrum, Veranstaltungsort, Forschungsstelle und Museum genutzt.

Thorsten Stelzner: Lyriker, Satiriker, Kolumnist, Verleger, Galerist, Produzent … – es ist wirklich schwierig, diese Person auf einen Nenner zu bringen. Der Betreiber der Galerie und Lesebühne „Die Vita-Mine“ in der Karl-Marx-Straße ist jedenfalls ein Kultur-Hansdampf für alle Bühnen und auf ihnen. Solche Ein-Mann-Unternehmen, die Künstler präsentieren und ermutigen, sind das Salz in der Suppe der Kulturstadt.

In Kürze haben die Leser die Qual der Wahl – in wenigen Tagen veröffentlichen wir noch mehr Informationen zu den Kandidaten und vor allem die Telefonnummern, mit denen unsere Leser den oder die Menschen des Jahres wählen können.

Service

Die Preisverleihung findet am Montag, 26. November 2018, um 18.30 Uhr im BZV-Medienhaus in Braunschweig, Hintern Brüdern 23, statt. Jeder Leser kann nach Anmeldung teilnehmen.

Anmeldung per E-Mail: redaktion.braunschweig@bzv.de

Anmeldung per Post: Braunschweiger Zeitung, Stichwort: „Braunschweiger des Jahres“, Hintern Brüdern 23, 38100 Braunschweig.