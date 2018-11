Werkzeug gestohlen: Unbekannte brechen zehn Container auf

Braunschweig. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden im Braunschweiger Stadtgebiet insgesamt zehn Baucontainer aufgebrochen.

Es wurden verschiedene Werkzeuge entwendet. In Ölper schlugen die Diebe nach Polizeiangaben gleich mehrfach zu. Auf drei Baustellen überkletterten sie teilweise Stacheldrahtzäune und ließen sich auch von Überwachungskameras nicht abschrecken.

An einigen der Container, die als Büro, Aufenthaltsraum und Werkzeuglager genutzt werden, beschädigten die Einbrecher lediglich die Türen. Sie hebelten so lange daran herum, bis sie eine Ecke förmlich nach oben klappen konnten, so die Polizei weiter.

Aus anderen Containern wurden wiederum unter anderem hochwertige Werkzeuge und Baumaschinen wie eine Motorsäge, Schlagschrauber und Bohrmaschinen gestohlen. Aber auch Akkuschrauber, Stichsägen, Aluminiumbohlen und Tauchpumpen nahmen die bislang unbekannten Täter mit.

Einige Schadensaufstellungen müssen durch die geschädigten Firmen noch an die Polizei nachgereicht werden, doch der Gesamtschaden dürfte sich schon jetzt auf einen fünfstelligen Betrag belaufen, so die Polizei. Die polizeilichen Ermittlungen sowie die Auswertung der Spuren dauern allerdings noch an.