Thema Oberschule vertagt – Planung für 6. IGS läuft

Die CDU-Fraktion hatte keinen Erfolg mit ihrem Vorstoß, schon zum kommenden Sommer eine erste Oberschule in städtischer Trägerschaft in Braunschweig zu gründen. Dafür, so der Vorschlag der CDU, sollten eine Haupt- und eine Realschule in der Stadt umgewandelt werden. Am Freitag wurde der 2-Standorte-Antrag im Schulausschuss ausgebremst. Zwar sprach sich niemand definitiv gegen eine Oberschule aus, doch man war sich einig, dass noch...