Tod durch Polizeikugel: Führt Spur in die Motorrad-Szene?

Was geschah am frühen Sonntagmorgen um 4.30 Uhr in der Gabelsberger Straße? Die staatsanwaltlichen Ermittlungen zum Tod eines 39-Jährigen bei einem Polizeieinsatz dauern weiter an. Fest steht: Der Mann starb, mit einer Schreckschusswaffe in den Händen, vor seiner Haustür durch eine Polizeikugel,...