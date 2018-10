Mummegenussmeile lockt mit vielen Spezialitäten

Der Kohlmarkt verwandelt sich am Wochenende der Mummegenussmeile in einem Spezialitätenmarkt. Dort wird es u. a. Mumme-Bratwurst, Kartoffelpuffer und Flammlachs geben.

Braunschweig. Am kommenden Wochenende dreht sich alles um das malzhaltige Extrakt. Die Geschäfte dere Innenstadt öffnen auch am Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Die „Mummegenussmeile“ lädt am Wochenende. 3. und 4. November, auf dem Kohlmarkt und dem Platz der Deutschen Einheit zu einem herbstlichen Schlemmerwochenende ein: Gastronomen bieten vielfältige Mumme-Kreationen an, von herzhaften Gerichten wie Gulasch oder Lachs bis hin zu mit Mumme verfeinerten Süßspeisen. Mit drei neuen Teilnehmern ist das kulinarische Angebot in diesem Jahr noch vielfältiger.

Die Geschäfte in ganz Braunschweig öffnen am „verkaufsoffenen“ Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Wie es in einer Pressemitteilung der Stadtmarketing GmbH heißt, diente die Doppelte Segelschiffmumme im Mittelalter als Proviant auf hoher See und verhalf der Löwenstadt zu weltweiter Bekanntheit. Aber auch heute noch ist die Mumme in aller Munde: Mit ihrem malzhaltigen Geschmack ist sie ein beliebtes Mittel zum Würzen und Verfeinern von Speisen und Getränken. Bei der Mummegenussmeile können Gäste sich von den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten des malzhaltigen Extrakts überzeugen.

Auf der Schlemmer-Meile auf dem Platz der Deutschen Einheit geben gleich drei neue Gastronomen ihr Debüt und verwöhnen Mumme-Fans mit herzhaften Speisen und süßen Leckereien: Es werden Wiener-Schnitzel-Brötchen, mit einer Mumme-Preiselbeersoße verfeinert, serviert. Außerdem gibt es zum Beispiel Schweinemedaillons, verfeinert mit Mumme-Schalottensoße sowie klassischen Mumme-Braten. Aber auch Süßes mit Mumme wird geboten: Kaffee- und Kuchenkreationen sowie Pralinen, Torten und heiße Schokolade.

Eingerahmt von historischen Gebäuden verwandelt die Mummegenussmeile den Kohlmarkt für ein Wochenende in den Spezialitätenmarkt. Hier können Besucher Mumme-Bratwurst, Kartoffelpuffer, Flammlachs und Poffertjes kosten. Neben kulinarischen Höhepunkten gibt es hier ein abwechslungsreiches Programm aus Musik und Moderation: Auf der Bühne führt Radio-Okerwelle-Moderator und DJ Peter-Michael Möckel durch den Tag und die Braunschweiger Musiker Andy Bermig und Fritz Köster unterhalten die Zuschauer.

Am Sonntag können Gäste dann auf das Schauspiel der historischen Figur Heinrich der Löwe samt Gefolge gespannt sein. Nach einem feierlichen Mumme-Mahl gibt Heinrich der Löwe Einblicke in die Geschichte der Hanse.

Auch für die kleinen Gäste kommt an diesem Wochenende keine Langeweile auf. Karussells werden an verschiedenen Stellen der Innenstadt aufgebaut.