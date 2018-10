Mehr kommunizieren, verzeihen, lachen

Anregungen für die Arbeit in den Gemeinden und für die Gestaltung des Reformationstages 2018: Pröpstin Uta Hirschler mit den Postkarten, die aus Anlass des Reformationsjubiläums 2017 ausgefüllt wurden.

Was ist nötig für eine lebenswerte Gesellschaft? Was brennt den Menschen unter den Nägeln, welche Wünsche und Sorgen haben sie? Und was erwarten sie von der Kirche?

Das wollte die Propstei Braunschweig aus Anlass des Reformationsjubiläums im vergangenen Jahr wissen und hat dafür viele farbige Postkarten zu Kernthemen der Reformation verteilt, auf denen jeder seine Gedanken mitteilen konnte zur zentralen Aussage: „Meine These für die Reformation 2017“. Rund 2000 Karten haben die Braunschweiger zu Themen wie Vergebung, Mitgefühl, Zuversicht, Liebe oder Fürsorge ausgefüllt und der Propstei zukommen lassen. Einige Ideen daraus fließen in die Gestaltung des Reformationstages am kommenden Mittwoch, 31. Oktober, ein.

„Wir wollen das, was die Menschen uns geschrieben haben, ernstnehmen und uns damit auseinandersetzen“, sagt Pröpstin Uta Hirschler, die alle Karten gelesen hat. Eine wissenschaftliche Auswertung ist nicht möglich. Doch die Inhalte der Karten waren ein wichtiges Thema im Pfarrkonvent und liefern Anregungen für die praktische Arbeit in den Gemeinden.

„Die Breite der Antworten zeigt, was die Menschen bewegt, sie sind ganz nah an den Problemen und Schwierigkeiten unserer Zeit“, sagt Uta Hirschler. Manche Antworten sind sehr berührend und zeugen von persönlichen Schicksalen, bei anderen geht es um diakonische Themen, um Fragen des Miteinanders. „Mit mehr Fürsorge wäre die Welt friedlicher“, heißt es auf einer Postkarte und auf einer weiteren: „Mehr kommunizieren, mehr verzeihen, mehr lachen.“ Einige Verfasser haben tiefe Glaubenserfahrungen gemacht, andere sind durchaus kritisch. „Kirche kreist um sich, nicht um Menschen“, merkt jemand tadelnd an.

Für viele sind Frieden, Umweltschutz und Ökumene drängende Fragen. Auch das Mitgefühl und die Fürsorge spielen auf den Karten eine große Rolle ebenso wie die Kritik an der Kinderarmut und der Blick auf die künftige Generation. „Die Kinder brauchen mehr Raum und Zeit in der Kirche“, hat jemand geschrieben.

Daneben gibt auch ganz praktische Anregungen: Fahrdienste zum Gottesdienst, besser geheizte Kirchen oder Essen und Trinken an Feiertagen. Der Wunsch nach einer Mahlzeit wurde bei Gestaltung des diesjährigen Reformationstages berücksichtigt: Nach den Gottesdiensten in den Kirchen der Stadt gibt es um 12 Uhr im Kreuzgang in der Schützenstraße 21 eine warme Suppe. Von diesem zentralen Treffpunkt aus wollen sich die Teilnehmer um 12.30 Uhr bei einem Rundgang gemeinsam mit Experten aus Wohlfahrtspflege und Diakonie Schattenseiten und Lichtblicke der Innenstadt ansehen. Auch das fußt auf dem Inhalt einer Karte: „Andere sehen und nicht nur zur Kenntnis nehmen … Einsamkeit lindern – auf andere zugehen.“

Reformationstag

Am Reformationstag hält Landesbischof Christoph Meyns nach dem Stadtrundgang um 14.30 Uhr eine kurze Predigt in St. Andreas. Um 15 Uhr wird eine Führung durch die Ausstellung „Kunst trotz(t) Ausgrenzung angeboten. Fast alle Postkarten zum Thema „Meine These für die Reformation 2017“ können Interessenten unter folgendem Link lesen: https://www.propstei-braunschweig.de/aktuell/fotostrecken/uebersicht.html