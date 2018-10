Polizei stellt klar: Keine Hinweise auf Drogen im B 58

Das Kinder- und Jugendzentrum B 58 am Bültenweg soll saniert und erweitert werden. Die Planungen dafür laufen bereits, nachdem der Rat der Stadt dafür im April grünes Licht gegeben hatte. Für Aufmerksamkeit hatte in der Debatte jedoch die Bemerkung von AfD-Ratsherr Frank Weber im Jugendhilfeausschuss gesorgt, dass „dieses B 58 als einer der besten Versorgungsorte für verschiedenste Drogen aller Art gilt“. Es sei „eines der zwei oder drei Zentren in Braunschweig für die Drogenversorgung“. So hätte er es gehört.

Schwere Vorwürfe. Die Stadtverwaltung hatte den Hinweis an die Polizei weitergeleitet. Die Polizeiinspektion teilte nun mit: Nach den Ermittlungen des Fachkommissariats für Betäubungskriminalität seien für den Zeitraum Januar 2016 bis Juli 2018 keine angezeigten Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz im Zusammenhang mit dem B 58 feststellbar gewesen. Die Angaben des Ratsherrn Weber hätten sich auch durch polizeiliche Ermittlungen nicht bestätigt.

Die Polizei habe die Hinweise zuständigkeitshalber auch an die Staatsanwaltschaft Braunschweig weitergegeben, zur Prüfung. „Auf Nachfrage bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig erhielt die Polizeiinspektion Braunschweig die Rückmeldung, dass das eingeleitete Verfahren aufgrund mangelnder konkreter Anhaltspunkte und mangelnder Bereitschaft des Hinweisgebers eingestellt wurde“, heißt es in der Vorlage der Stadtverwaltung zu dem Sachverhalt.

Einige Mitglieder des Jugendhilfeausschusses sprachen bei der letzten Sitzung des Ausschusses am Donnerstag von dem Versuch, den Ruf des Jugendzentrums zu beschädigen.