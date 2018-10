Trickbetrügerinnen bringen Rentnerin um ihr Erspartes

Zu einem Trickbetrug, der sich bereits am Dienstagnachmittag in der Weststadt ereignete, sucht die Kriminalpolizei dringend Zeugen. Eine Rentnerin (81) war von einer unbekannten Frau zunächst an der Bushaltestelle Isarstraße auf Russisch angesprochen worden. Kurz danach gesellte sich eine weitere Frau hinzu. Die beiden verwickelten die Rentnerin in ein Gespräch, so dass die 81-Jährige Vertrauen gewann und eine der Frauen mit in ihre Wohnung in der Niddastraße nahm.

Wie die Polizei mitteilt, brachte die Unbekannte das spätere Opfer dazu, ihr Erspartes einzupacken und mit auf die Straße zu nehmen. Am Rheinring, auf einem kleinen Weg zum Westpark, trafen sie wieder auf die zweite Verdächtige. „Im Rahmen dieses Treffens tauschten die Täterinnen geschickt das Paket mit dem Ersparten gegen ein präpariertes Paket mit Papierschnipseln aus“, heißt es im Polizeibericht. Die 81-Jährige wurde jedoch erst misstrauisch, als sie wieder zu Hause war – und entdeckte den Betrug. Der Wert des erlangten Gutes beträgt mehrere tausend Euro.

Im Rahmen der ersten Befragung gab die Rentnerin an, dass die Täterinnen einen unbeteiligten Fahrradfahrer am Rheinring angesprochen hatten, der dann die Adresse des Opfers nach deren Angaben auf einen Zettel geschrieben hatte. Der Mann soll 40 bis 50 Jahre alt und schlank gewesen sein. Er hatte ein dunkles Fahrrad und trug dunkle Kleidung, eventuell Arbeitskleidung.

Die beiden Täterinnen beschrieb die 81-Jährige so: Eine Frau sei vermutlich über 40 Jahre alt gewesen, ungefähr 1,60 Meter groß, mit kurzen braunen Haaren, dicklich, rundes Gesicht, schwarze Jacke mit Kapuze. Die zweite Frau schätzt sie auf knapp unter 40 Jahre; sie hat kurze braune Haare, ein längliches Gesicht und trug eine dunkelgraue Lederjacke.

Die Kriminalpolizei bittet den Fahrradfahrer sowie weitere Zeugen, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter

(0531) 476 2516

in Verbindung zu setzen.