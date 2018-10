Wolfgang Niedecken kommt zum Open-Air auf dem Wolters Hof

Braunschweig. Der Vorverkauf für das Konzert Ende Juni in Braunschweig startet laut der Veranstaltungsagentur Undercover am Samstag.

Auch im nächsten Jahr werden die Open-Air-Konzerte auf dem Wolters Hof wieder stattfinden. Wie die Veranstaltungsagentur Undercover jetzt mitteilt, wird als erster bestätigter Act Niedeckens BAP am 30. Juni in Braunschweig spielen – und zwar im Zuge der „Strooßekööter-Tour“ in neunköpfiger Formation und samt Bläsersektion.

„Bevor es für die Band im August 2019 in eine längere Live-Pause geht, wird sie noch eine kleine Anzahl von erlesenen Sommerterminen spielen“, so Undercover.

Der allgemeine Vorverkauf startet am Samstag, 27. Oktober. Karten sind dann erhältlich im Ticketshop: www.undercover.de und telefonisch unter (0531) 310 55 310 sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.