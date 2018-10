Warum Supermärkte die City erobern

Tante Emma war einmal. Die Supermarkt-Offensive in der City geht weiter. Rewe eröffnet am Donnerstag, nach sechswöchigem Umbau, in den Schloss-Arkaden einen Rewe-Markt mit nunmehr knapp 2000 Quadratmetern Verkaufsfläche, das ist rund ein Fünftel des Untergeschosses. Mehr als 25 000 Produkte gibt es...