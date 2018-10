Schwerer Verkehrsunfall in der Weststadt Richtung Timmerlah

Auf regennasser Straße ist es am Montagmittag auf der Timmerlahstraße zu einem Unfall gekommen. Eine 33 Jahre alte Fahrerin war aus der Weststadt kommend in Richtung Timmerlah unterwegs. Wie die Polizei berichtet, verlor sie in der Kurve plötzlich die Kontrolle über ihr Auto. Der Wagen geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem Baum am Fahrbahnrand. Anschließend rutschte das Auto in den Straßengraben. Die Frau wurde dabei schwer verletzt. Der Rettungsdienst behandelte sie vor Ort und brachte sie ins Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder