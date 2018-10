Streit zwischen Autofahrer und Fußgänger eskaliert

Noch unklar ist der Hergang eines Streites am Sonntagabend im Lammer Ortsteil Tiergarten. Ein 23-jähriger Mann war laut Polizei mit seinem Auto auf dem Rodedamm in Richtung Lamme unterwegs. In Höhe der Haltestelle Tiergarten geriet er mit einem etwa 55-jährigen und 1,80 Meter großen Mann in Streit. Im Rahmen dessen soll der grauhaarige Brillenträger, der mit einem Kapuzenpullover bekleidet und in Begleitung zweier Hunde war, den Autofahrer beleidigt und im weiteren Verlauf Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Eine 19-jährige Zeugin gab der Polizei gegenüber an, dass der Fahrer des Wagens den Spaziergänger geschlagen und getreten haben solle. Die Ermittlungen dauern an. Wer etwas zu der Identität des Spaziergängers oder zu dem Ablauf des Streites sagen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Süd unter

(0531) 476-3515

in Verbindung zu setzen.