Braunschweiger Klinikum versorgt im Jahr 33.000 Notfall-Patienten

Um 9.18 Uhr an diesem Vormittag zeigt die digitale Tafel elf dringliche Patienten an. Mit 28 Patienten liegt die Auslastung in der Zentralen Notaufnahme des Klinikums an der Salzdahlumer Straße gerade bei 56 Prozent. Die Ampel steht auf Gelb. Ab 80 Prozent springt sie auf Rot. „Das ist in dieser Woche schon zweimal passiert“, sagt Martin Arnold, Leitende Pflegekraft in der Notaufnahme. Seit Mai werden Patienten und Angehörige dank...