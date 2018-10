Die Polizei erwischte eine Frau, die berauscht und ohne Fahrerlaubnis am Steuer saß.

Frau sitzt kurz vor Fahrprüfung berauscht am Steuer

Mit dem Führerschein wird es nun erst einmal nichts: Die Polizei kontrollierte am Donnerstag eine 33-jährige Autofahrerin auf der Frankfurter Straße. Als die Beamten um den Führerschein baten, stellte sich heraus, dass die Frau noch nie eine Fahrererlaubnis besessen hatte. Allerdings gab sie an, in einigen Tagen die Führerscheinprüfung absolvieren zu wollen. Während der weiteren Kontrolle ergab sich laut Polizeibericht außerdem der Verdacht, dass die Frau Cannabis konsumiert hatte. Daher wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Und: Ihr wurde das Führen von Kraftfahrzeugen ausdrücklich untersagt.