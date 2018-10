TU begrüßt 4000 neue Studenten im Stadion

TU-Präsidentin Anke Kaysser-Pyzalla begrüßte die neuen Studenten im Eintrachtstadion am Montag per Videobotschaft. Der Grund: die Präsidentin hält sich zur Zeit an der Tongji-Universität in Shanghai auf. Dort findet das 30-jährige Jubiläum des Chinesisch-Deutschen-Hochschulkollegs statt. Trotzdem...