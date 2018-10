Braunschweig erinnert an die Bombennacht von 1944

Es war der Untergang des alten Braunschweig. 847 Tonnen an Bomben fielen in der Nacht vom 14. auf den 15. Oktober 1944 auf die Stadt und verursachten einen zweitägigen Feuersturm, der sich bis heute in die Seelen der Menschen eingebrannt hat. Der Angriff der 5. Bombergruppe der Royal Air Force...