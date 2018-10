Auf zum Drachenfest auf dem Nußberg

Übers Wetter darf man an diesem Sonntag nicht meckern, kein bisschen. Deswegen sehen auf dem Nußberg auch alle tapfer darüber hinweg, dass der Wind am Vormittag noch nicht viel mehr ist als ein laues Lüftchen. Die Sonne gibt dafür umso mehr ihr Bestes.

Bis 17 Uhr findet heute wieder das Drachenfest statt – zum 35. Mal. Und schon kurz nach 10 Uhr tummelten sich Dutzende auf dem Hang, um ihre Drachen in die Luft zu bringen. Es hilft nur eins: rennen, rennen, rennen. Spaß macht das allemal. Und nebenbei kann man sich Eis, Waffeln und Erbsensuppe schmecken lassen. Für Kinder gibt’s wieder eine Hüpfburg.

Klaus Köppe ist auch erneut am Start. Der Drachen-Liebhaber hat bislang kein einziges Drachenfest auf dem Nußberg verpasst. Dieses Mal lässt er wieder Rabe Rudi steigen – einmal als Pirat, und einmal in der pinkfarbenen Variante als „Rudiline“, wie er sagt. Beide sind selbstgenäht. Doch auch seine Drachen tun sich angesichts des schwachen Windes schwer, stabil in der Luft zu bleiben. „Zur Mittagszeit könnte es etwas mehr Wind geben“, meint er. Also: Nichts wie hin.