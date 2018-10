Das dunkle Geheimnis der Rinderroulade

Wie kochen wir in 20 Jahren? Füllt sich der Kühlschrank dann per Knopfdruck quasi von allein? Oder bringt eine Drohne das fertige Essen nach Hause auf den Tisch? Alexander Fasanya, Chef der „Kochschule Braunschweig“ im Magniviertel, hat für unsere Redaktion einen Blick in die Zukunft gewagt. Herr...