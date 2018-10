Polizeidirektion Braunschweig wird jünger und weiblicher

Braunschweig. 43 Polizistinnen und 76 Polizisten verstärken die Dienststellen. In gleichem Umfang sind Beamte in letzter Zeit in den Ruhestand gegangen.

Das Leitungsteam der Polizeidirektion Braunschweig hat am Freitag 43 Polizistinnen und 76 Polizisten begrüßt. Wie die Pressestelle der Polizei mitteilt, verstärken die neuen Kollegen die Dienststellen zum Teil schon seit Anfang Oktober. Insgesamt erhält die Direktion damit 119 Neuzugänge. Im gleichen Umfang seien in den zurückliegenden Monaten Polizeibeamte in den Ruhestand verabschiedet worden – zu 96 Prozent Männer.

„Die Mischung aus jungen Kolleginnen und Kollegen, die gerade ihr Studium an der Polizeiakademie erfolgreich abgeschlossen haben, und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die aus anderen Behörden zu uns stoßen, sind ein deutliches Zeichen der Verjüngung“, so Polizeipräsident Michael Pientka. „Sie tragen zudem Vielfalt in unsere Polizei. Die Tatsache, dass mehr als ein Drittel unserer Neuzugänge Frauen sind, belegt außerdem, dass die Polizei im Braunschweiger Land weiblicher wird. Ich bin überzeugt, die ,Neuen’ werden unser Team gut unterstützen und uns alle mit ihren Fähigkeiten und Kenntnissen sehr bereichern.“

Das Gebiet der Direktion umfasst die Polizeiinspektionen Braunschweig, Gifhorn, Wolfsburg-Helmstedt, Goslar und Salzgitter-Peine-Wolfenbüttel. Es ist ein Gebiet mit rund 1,5 Millionen Einwohnern. Die Polizeidirektion hat insgesamt knapp 2900 Beschäftigte, davon 2380 Polizeibeamte.