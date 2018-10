Baugebiet Trakehnenstraße: Bürgerinitiative kritisiert Pläne

Foto: Peter Sierigk

Die Sprecher der Bürgerinitiative Trakehnenstraße: Reinhard Siekmann (links), Carola Kirsch und Ulli Lehne. Beim Gespräch in der Redaktion erläuterten sie, was sie an der Planung ärgert – verbissen sind dabei keineswegs, sondern eher hoffnungsvoll, dass sie vielleicht doch noch etwas bewirken können.