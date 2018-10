Trickdieb in Melverode unterwegs: wertvolle Uhr gestohlen

Mit einem Vorwand war ein 30 bis 40 Jahre alter Trickdieb am Donnerstagvormittag erfolgreich. Der Polizei zufolge wurde der Mann von einem Ehepaar in Glogaustraße in Melverode in das Haus gelassen – er hatte vorgegeben, Flohmarktverkäufer zu sein.

Der Ehemann (75) zeigte dem Unbekannten mehrere Schallplatten sowie eine goldene Taschenuhr. Zuletzt einigte man sich auf den Ankauf von Büchern und Schallplatten. Während der Rentner die Bücher aus dem ersten Geschoss und seine Frau (77) einen Karton zum Transport aus dem Keller holte, verließ der unbekannte Verdächtige das Haus. Kurz darauf stellten die Eheleute den Verlust der Uhr im Wert von mehreren hundert Euro fest.

Der Täter war ungefähr 1,70 Meter groß und schlank. Er trug ein schwarz-rot kariertes Hemd und ein dunkles Cappi.