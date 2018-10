Detektiv erwischt drei Frauen beim Stehlen

Braunschweig. Dank eines Ladendetektives sind am Mittwoch drei Diebinnen in Braunschweig gefasst worden. Sie stahlen Zigaretten im Wert von 680 Euro.

Wie die Polizei meldet, beobachtete der 26-Jährige Mann in einem Lebensmittelmarkt am Willy-Brandt-Platz, wie sich zwei Frauen „auffällig an der Zigarettenausgabe an einer unbesetzten Kasse verhielten“. Als die beiden mit einer Tasche den Markt gemeinsam mit einer dritten Frau verlassen wollten, wurden sie in ein Büro gebeten. Bei den Verdächtigen im Alter von 23, 25 und 27 Jahren wurden Zigaretten im Wert von mehr als 680 Euro gefunden. Gegen die Frauen wird nun, so meldet es die Polizei, wegen gewerbsmäßigen Ladendiebstahls ermittelt.