Sperrungen im Autobahnkreuz Braunschweig-Süd

Kraftfahrer müssen sich daher laut Mitteilung der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr ab Montag, 15. Oktober, erneut auf nächtliche Behinderungen und Sperrungen einrichten.

Wie die Behörde weiter mitteilte, kommt es jeweils zwischen 19 und 5 Uhr zu folgenden Einschränkungen: In der Nacht vom 15. auf den 16. Oktober steht im Bereich des Kreuzes Braunschweig-Süd in beiden Fahrtrichtungen nur der Hauptfahrstreifen zur Verfügung. Der Überholfahrstreifen ist gesperrt.

In der Nacht vom 16. auf den 17. Oktober wird der Parallelfahrstreifen in Richtung Wolfsburg voll gesperrt. Damit ist ein Abfahren aus Salzgitter kommend auf die Wolfenbütteler Straße – Kreuz Braunschweig-Süd – und die Salzdahlumer Straße – Braunschweig-Südstadt – nicht möglich. Kraftfahrer werden gebeten, auf die Anschlussstelle Rautheim auszuweichen. Ein Auffahren auf die A 39 in Fahrtrichtung Wolfsburg von der Wolfenbütteler Straße kommend ist in diesem Zeitraum ebenfalls nicht möglich. Eine Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Braunschweig-Melverode.

Im Kreuz Braunschweig-Süd werden zurzeit im Hinblick auf den Neubau der Brücke der A 395 über die A 39 Teile der technischen Tunnelausstattung verlegt.