Radmuttern gelöst – Polizei Braunschweig sucht Zeugen

Eine 21-jährige Frau hatte ihren schwarzen Polo an jenem Montag am Morgen dort abgestellt. Als sie mittags zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, waren sämtliche Radmuttern gelöst und lediglich mit einer Umdrehung in das Gewinde gesteckt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. „Ein Tatverdacht ergab sich bislang nicht“, heißt es in dem Bericht. Da das Lösen aller Radmuttern Zeit in Anspruch genommen haben muss, erhofft sich die Polizei Zeugenhinweise. Mögliche Zeugen melden sich unter

(0531) 476 31 15

.