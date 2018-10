Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Auseinandersetzung in der Bruchstraße.

Braunschweig. Noch unklar ist, wie ein Mann am Mittwochmorgen in Braunschweig durch Messerstiche verletzt wurde. Der 23-Jährige hatte eine Streife angehalten.

Mann wird in Braunschweig durch Messerstiche am Bein verletzt

Der 23-Jährige teilte den Polizeibeamten am frühen Mittwochmorgen gegen 6 Uhr auf der Schützenstraße mit, dass er durch zwei Stiche ins Bein verletzt worden sei. Er gab laut Polizeibericht an, kurz zuvor im Bereich der Bruchstraße in eine „tumultartige Auseinandersetzung zwischen 10 bis 20 Personen“ geraten zu sein. Der Grund für den Streit sei ihm nicht bekannt. Dabei habe ihm ein „südländisch aussehender Mann“ mit einem Messer ins Bein gestochen. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus. Die Polizei bittet um Hinweise unter

(0531) 476 3115

.