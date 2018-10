Feuerwehr befreit eingeklemmten Igel aus Babynahrungsglas

In der Nacht zu Dienstag ging gegen 2 Uhr in der Feuerwehr-Leitstelle ein Notruf ein: „Tier in Notlage!“

Was war passiert? Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes in Bienrode meldeten einen eingeklemmten Igel in der Öffnung eines Babynahrungsglases. Sämtliche Befreiungsversuche über einen Zeitraum von gut einer halben Stunde seien bereits erfolglos geblieben, so die Feuerwehr.

Üblicherweise entsende die Leitstelle im Stadtgebiet Braunschweig zu solchen speziellen technischen Aufgaben das Kleinalarmfahrzeug, heißt es weiter. Leider sei dieses multifunktionelle Fahrzeug durch einen anderen Einsatz gebunden gewesen.

Alarmiert wurde daraufhin die Ortsfeuerwehr Bienrode. „Auch die Feuerwehrkräfte hatten Schwierigkeiten, den Igel aus seiner misslichen Lage zu befreien“, so Mathias John von der Ortsfeuerwehr. „Mit größter Vorsicht wurde schlussendlich das Glas zerstört. Unverletzt und sichtlich dankbar setzte der Igel danach seine Erkundungstour im angrenzenden Wald fort.“ Und mit einem Augenzwinkern ergänzt er: Welche Geschmacksrichtung den Igel in das ungereinigte Glas gelockt habe, sei unbekannt.