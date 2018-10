Ursache für Feuer in Broitzem noch unklar

In Broitzem brannte am Montagmittag eine Modell-Windmühle. Auch eine Werkstatt und ein Gewächshaus wurden ein Raub der Flammen.

Schwierig gestalten sich die Ermittlungen der Polizei nach der Ursache eines Brandes auf einem Grundstück in Broitzem am Montagmittag. Dabei waren eine Werkstatt, eine zur Zierde aufgebaute Windmühle und ein Gewächshaus völlig zerstört worden. Eine Carporteindeckung sowie ein Teil eines Erkers am Wohnhaus wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, teilt die Polizei weiter mit. Die Brandermittler schließen einen technischen Defekt nicht aus. Allerdings könnte auch Fahrlässigkeit bei der Brandursache eine Rolle spielen. Der Hausbesitzer hatte Unkraut im Zufahrtsbereich mit einer Lötlampe beseitigt, heißt es. Der Sachschaden wird vorbehaltlich einer genaueren Begutachtung auf 100 000 Euro geschätzt.