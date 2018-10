Raubüberfall in Rüningen – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem 20- bis 25-jährigen Mann, der am Freitagabend den Edeka-Markt in Rüningen überfallen hat. Er konnte trotz einer Großfahndung unerkannt flüchten.

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf den Edeka-Markt in Rüningen am Freitagabend bittet die Polizei um Hinweise. Ein maskierter Täter hatte kurz vor Ladenschluss gegen 21 Uhr das Geschäft in der Rüningenstraße betreten, die Kassiererin (22) mit einer Schusswaffe bedroht und gezwungen, das Bargeld herauszugeben. Danach flüchtete der Mann und konnte trotz Fahndung mit neun Funkstreifen, einem Hundeführer und dem Polizeihubschrauber zunächst unerkannt entkommen. Anderen Mitarbeitern des Marktes war kurz vor dem Überfall eine verdächtige Person auf dem Parkplatz aufgefallen. Die Beschreibung trifft auf den Täter zu. Demnach soll dieser 20 bis 25 Jahre alt, ca. 1,85 Meter groß und schlank sein und kurze, dunkelblonde Haare haben. Er war komplett in Schwarz gekleidet. Die Kassiererin erlitt einen Schock und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Hinweise bitte unter

0531/476 2516

.