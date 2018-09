BZ-Filmpremiere: Die erste Hauptrolle für Lady Gaga

Braunschweig. In „A Star is Born“ ist die Popsängerin mit Bradley Cooper zu sehen. Der Musikfilm läuft am Mittwoch vor dem offiziellen Kinostart im C1.

Ein Musikfilm mit außergewöhnlicher Besetzung kommt am 4. Oktober in die Kinos: „A Star is Born“, die Neuverfilmung von „Ein Stern geht auf“ aus dem Jahr 1937. An der Seite von Bradley Cooper, der sein Regiedebüt gibt, spielt die Popsängerin Lady Gaga in ihrer ersten Hauptrolle. Die BZ-Filmpremiere zeigt den Streifen am Mittwoch, 3. Oktober, um 19.30 Uhr im C1 Cinema. Im Anschluss sorgt der Braunschweiger Songwriter Son noch für musikalische Begleitung.

Der Film erzählt die leidenschaftliche Geschichte zweier Künstlerseelen, die sich auf der Bühne und im wahren Leben finden. Cooper spielt den Countrymusik-Star Jackson Maine, der die begabte, aber erfolglose Musikerin Ally (Lady Gaga) entdeckt – und sich in sie verliebt. Sie hat ihren Traum von der großen Gesangskarriere schon fast aufgegeben, bis sie ihm begegnet, der unmittelbar ihr Talent erkennt. Es ist eine Reise durch die Schönheit und den Schmerz einer Beziehung, die zu zerbrechen droht.

Zur Besetzung zählen außerdem Andrew Dice Clay („Blue Jasmine“), Dave Chappelle („Chi-Raq“) und Sam Elliott („Die Maske“, „Tombstone“ und „The Hero“). Lady Gaga, die für den Song „Til It Happens to You“ aus „The Hunting Ground“ eine Oscar-Nominierung erhielt, schrieb auch selbst die Originalsongs, mit denen sie im Film auftritt, zusammen mit Cooper („American Sniper“, „American Hustle“, „Silver Linings“) und weiteren Künstlern wie Lukas Nelson, Jason Isbell und Mark Ronson. Die gesamte Musik entstand eigens für den Film und wurde live eingespielt.