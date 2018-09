Deshalb kreiste ein Hubschrauber über Braunschweig

So manch ein Braunschweiger wurde am Mittwochmorgen von lautem Motorenlärm aus dem Schlaf gerissen. Ein Hubschrauber kreiste in den frühen Morgenstunden über der Stadt. Allerdings war es kein Hubschrauber der Polizei. „Wir wussten zunächst auch nicht, was da los war und mussten erst einmal beim Flughafen nachfragen“, sagte ein Polizeisprecher.

Des Rätsels Lösung: Ein Fernsehteam machte Nachtaufnahmen der Löwenstadt aus der Vogelperspektive. „Die haben für ein Format namens ’Braunschweig bei Nacht’ gedreht“, sagte der Polizeisprecher.