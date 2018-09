Gesucht: Die Braunschweiger des Jahres 2018

Nadia Nischk bekam den ersten Preis als "Braunschweigerin des Jahres 2017" - überreicht von BZ-Redakteurin Ann Claire Richter. Die 49-Jährige hatte Sozialbetrug in der Landesaufnahmebehörde für Asylbewerber aufgedeckt.

Braunschweig. Nennen Sie uns Kandidaten! Wer hat etwas Besonderes für Braunschweig oder in Braunschweig geleistet? Im November wird der Preis erneut verliehen.

Ist es ein Sportler? Ein Politiker? Ein Künstler? Ein Mensch mit besonderer Zivilcourage? Wer hat es ganz besonders verdient und sich ganz besonders verdient gemacht? Unsere Zeitung will zusammen mit den Lesern wieder den Braunschweiger oder die Braunschweigerin des Jahres 2018 auszeichnen!

Es geht dabei nicht um Geschlecht oder Alter, sondern es geht darum, etwas ganz Besonderes für Braunschweig oder in Braunschweig geleistet zu haben. Deshalb bitten wir jetzt um die besten Vorschläge ­– noch bis zum 30. September. Ihnen wurde geholfen? Sie kennen jemanden, der sich in herausragender Weise erfolgreich engagiert hat? Bitte schlagen Sie diese Person vor.

Und ganz klar ist auch: Es ist nicht maßgeblich, ob er oder sie die besondere Leistung beruflich oder privat erbringt oder erbracht hat, professionell oder spontan. Entscheidend ist, was erreicht wurde und wird. Und deshalb ist auch niemand ausgeschlossen, es kann ein Profi sein, ein Amateur, ein Forscher, ein Mensch aus der Wirtschaft, Chefin oder Praktikant. Es kann ein Braunschweiger aus der Kulturszene sein, ein Promi – oder jemand, von dem man bislang noch nie etwas gehört hat. Entscheidend ist die Geschichte! Entscheidend ist natürlich auch, wie unsere Leser abstimmen werden, denn sie sollen schließlich am Ende unseren Menschen des Jahres wählen. Die Redaktion wird aus den Vorschlägen der Leser und eigenen Vorschlägen eine Auswahl zusammenstellen und die Kandidaten ausführlich porträtieren. Am Montag, 26. November, wird der Preis im BZV-Medienhaus vergeben.

Machen Sie mit!

Wer verdient es, „Braunschweiger des Jahres“ oder „Braunschweigerin des Jahres“ 2018 genannt zu werden? Und warum?

Bitte machen Sie Vorschläge mit einer Kurzbegründung und senden Sie sie an die Redaktion unter dem Stichwort „Braunschweiger des Jahres“.

Per E-Mail: redaktion.braunschweig@bzv.de

Per Post: BZV-Medienhaus, Lokalredaktion, Hintern Brüdern 23, 38100 Braunschweig.

Auch die Redaktion wird Vorschläge unterbreiten.